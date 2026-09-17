Manavgat\'ta akaryakıt tankeri otomobile çarptı, araçtaki kadın yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde akaryakıt tankerinin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kadın yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan A.'nın kullandığı 07 BJS 574 plaka ve 07 BHB 038 dorse plakalı yakıt tankeri, aynı istikamette seyreden Hakan G.'nin kullandığı 06 FJP 259 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zeliha E. yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan ve olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Zeliha E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.