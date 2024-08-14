Manavgat'ta Ayakkabı Mağazasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Manavgat'ta Ayakkabı Mağazasında Yangın Çıktı

Manavgat\'ta Ayakkabı Mağazasında Yangın Çıktı

Manavgat ilçesinde bulunan bir ayakkabı mağazasının depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük çapta zarar meydana geldi.

14.08.2024 13:06  Güncelleme: 13:08
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Manavgat ilçesinde ayakkabı mağazasının asma katında depo olarak kullanılan bölümde çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1020 Sokak üzerinde Pazartesi Pazarında bulunan ayakkabı mağazasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, iş yerinde büyük çapta zarar oluştuğu belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Ayakkabı Mağazasında Yangın Çıktı - Son Dakika

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