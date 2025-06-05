Manavgat\'ta Baca Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Manavgat'ta bir işyerinde çıkan baca yangını itfaiye ve jandarma ekiplerini alarma geçirdi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinin bacasında yangın çıktığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, işyerinin bacasında çıkan yangına müdahale ederek büyümeden kısa sürede söndürdü. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangının çevredeki diğer işyerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken, işyeri sahiplerinin yanı sıra işyerinin yakınında bulunan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - ANTALYA