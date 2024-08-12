Manavgat'ta Banka İskelesi Çöktü, Facia Önlenildi - Son Dakika
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Manavgat'ta Banka İskelesi Çöktü, Facia Önlenildi

Manavgat\'ta Banka İskelesi Çöktü, Facia Önlenildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilattaki bankanın iskelesinin çökmesi sonucu meydana gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü. Çöken iskele yolcu indirmekte olan bir minibüse zarar verirken olay anında kaldırım ve yolun boş olması faciayı önledi.

12.08.2024 17:21
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilattaki bankanın iskelesinin çökmesi sonucu meydana gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü. Çöken iskele yolcu indirmekte olan bir minibüse zarar verirken olay anında kaldırım ve yolun boş olması faciayı önledi.

Antalya Caddesi üzerinde bulunan ve uzun süredir tadilat nedeniyle kapalı olan Ziraat Bankası'nın önünde bulunan iskele sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile devrildi. İskele demirleri kaldırım ve yolun bir bölümüne yıkılırken, demirlerden bazıları durakta yolcu indiren Salih Emek'in kullandığı 07 J 2246 plakalı minibüsünün üzerine düşerek zarar verdi. Minibüste bulunan yolcular olayda zarar görmezken, yoldan geçmekte olan bir genç kızında demirlerin minibüsün üzerine düşmesi sayesinde ölümden döndüğü belirtildi.

Kaldırım ve yolun tek şeridi işçilerin devrilen iskeleyi söküp kaldırmalarının ardından araç ve yaya trafiğine açılırken, bankadaki tadilatın tamamlanması nedeniyle iskelenin sökülmeye başladığı, bir bölümü sökülen iskelenin kalan bölümünün sabah saatlerindeki rüzgarla birlikte devrildiği bildirildi.

"Neye uğradığımızı şaşırdık"

İskele demirleri kullandığı aracın üzerine devrilen Salih Emek, Çolaklı'dan aldığı yolcuları Manavgat şehir merkezine getirdiğini belirterek, "Yolculardan 3 tanesi Antalya Caddesinde indiği sırada bir anda büyük bir gürültü oldu ve iskele demirleri devrildi. Demirlerden bazıları minibüsün üzerine düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen genç kız demirlerin minibüsün üzerinde kalması sayesinde ölümden döndü. Allahtan yolculara da bir zarar gelmedi. Sadece araçta zarar var" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Banka İskelesi Çöktü, Facia Önlenildi - Son Dakika

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