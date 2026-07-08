Antalya\'da besihanede çıkan yangında 60 saman balyası kül oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir besihanede çıkan yangında 60 adet saman balyası kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'ndeki bir besihanenin çatısında spiral makinesiyle demir kesimi yapıldığı sırada etrafa sıçrayan kıvılcımlar saman balyalarını tutuşturdu. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ile Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yanan saman balyaları kepçelerle uzaklaştırıldı. Ekiplerin ve işletme çalışanlarının uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında besihanedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar zarar görmezken, her biri yaklaşık 500 kilogram ağırlığında olan 60 adet saman balyası yandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA