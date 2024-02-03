 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manavgat'ta bir işletmenin barakasında yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta bir işletmenin barakasında yangın çıktı

Manavgat\'ta bir işletmenin barakasında yangın çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmenin yemekhane ve dinlenme alanı olarak kullandığı barakada çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında içeride bulunan bir çalışan telefonunu almak için girdiği barakadan son anda kurtuldu.

03.02.2024 14:44  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmenin yemekhane ve dinlenme alanı olarak kullandığı barakada çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Odun sobasından çıktığı belirtilen yangın sırasında barakada kimsenin olmadığı, içerideki cep telefonunu almak için giren bir çalışanın yanmaktan son anda kurtulduğu bildirildi.

Manavgat- Alanya D-400 Karayolu üzeri Karaöz Mahallesi altı mevkiinde bulunan Tel Örgü ve Çit sektöründe faaliyet gösteren işyerinde çıkan yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işyerinin yemekhane ve personelin dinlenme alanı olarak kullandığı barakada çıkan yangını kısa sürede söndürürken, baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, barakada bulunan malzemelerin tamamen yandığı, odun sobasının parçalandığı gözlendi. Telefonunu almak için girdiği barakada yanmaktan son anda kurtulan işyeri çalışanı, içeriye girdiğinde tiner kutusunun patladığını ve alevlerin barakayı tamamen sardığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Manavgat, Antalya, İş Kazası, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta bir işletmenin barakasında yangın çıktı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 15:42:34. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta bir işletmenin barakasında yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement