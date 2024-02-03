Manavgat\'ta bir işletmenin barakasında yangın çıktı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmenin yemekhane ve dinlenme alanı olarak kullandığı barakada çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Odun sobasından çıktığı belirtilen yangın sırasında barakada kimsenin olmadığı, içerideki cep telefonunu almak için giren bir çalışanın yanmaktan son anda kurtulduğu bildirildi.

Manavgat- Alanya D-400 Karayolu üzeri Karaöz Mahallesi altı mevkiinde bulunan Tel Örgü ve Çit sektöründe faaliyet gösteren işyerinde çıkan yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işyerinin yemekhane ve personelin dinlenme alanı olarak kullandığı barakada çıkan yangını kısa sürede söndürürken, baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, barakada bulunan malzemelerin tamamen yandığı, odun sobasının parçalandığı gözlendi. Telefonunu almak için girdiği barakada yanmaktan son anda kurtulan işyeri çalışanı, içeriye girdiğinde tiner kutusunun patladığını ve alevlerin barakayı tamamen sardığını söyledi. - ANTALYA