Manavgat\'ta bisikletli trafik kazası

Manavgat ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5057 sokaktan 5062 Sokak istikametine dönmekte olan Öznur Güner'in kullandığı 07 AHJ 756 plakalı otomobil ile 5062 sokakta Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Tuncer Ateş'in kullandığı bisiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA