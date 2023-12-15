 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manavgat'ta çalınan motosiklet başka bir renge boyanmış olarak bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat'ta çalınan motosiklet başka bir renge boyanmış olarak bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikametin önünden çalınan motosiklet, Jandarma ve JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucunda başka bir renge boyanmış olarak bulundu. Motosiklet daha önce de çalınmış ve sahibine teslim edilmişti.

Manavgat\'ta çalınan motosiklet başka bir renge boyanmış olarak bulundu
15.12.2023 - 10:39,  Güncelleme: 10:53
Abone Ol

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikametin önünden çalınan motosiklet, Merkez Jandarma Karakolu ve JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucunda başka bir renge boyanmış olarak bulundu. Jandarma ekipleri tarafından çalınmasından 2 gün sonra bulunarak sahibine teslim edilen motosikletin, daha önce de çalındığı ve Alanya'da bulunarak sahibine teslim edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Salkımevler Mahallesi'nde ikamet eden Remzi Balık isimli vatandaş, 2 gün önce Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna 07 MEB 75 plakalı 2004 model kırmızı renk motosikletinin çalındığı başvurusunda bulundu. Olayla ilgili olarak çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan bir motosiklet tamirhanesine tamir için mavi renkli bir motosiklet getirildiğini belirledi. Tamirhaneye giden ekipler, mavi renkli motosikleti şase numarasından kontrol ettiğinde Salkımevler Mahallesi'nden çalınan motosiklet olduğunu, boyanmak suretiyle kırmızı olan renginin maviye dönüştüğünü belirledi.

Motosikleti tamirhaneye getiren 16 yaşındaki S.K., motosikleti çaldığını ve boyadığını itiraf ederken, motosiklet jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Motosikleti çalan S.K. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Motosiklet, Manavgat, Antalya, JASAT, Motosiklet, Güvenlik, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta çalınan motosiklet başka bir renge boyanmış olarak bulundu - Son Dakika


11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:12
Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07
Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:51
Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı
10:34
Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21
Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13
Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum

Son Dakika
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:12 Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07 Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:51 Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı
10:34 Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21 Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13 Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum
10:12 Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı
10:13 Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 11:47:30. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta çalınan motosiklet başka bir renge boyanmış olarak bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement