Manavgat\'ta çamlık alanda yangın kontrol altına alındı

Manavgat'ta çamlık alanda yangın
Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun Çamlığı'nda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken yangında 3 dönüm arazi zarar gördü.
Yangın Manavgat ilçesi Acısu mevkiinde bulunan Sorgun Çamlığı'nda saat 09.20 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman İşletme ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Manavgat Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Jandarmanın müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.
Turquoise Hotel karşısındaki yangına 6 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi müdahalede bulundu. Örtü yangını olarak tabir edilen yangında 3 dönümlük alan zarar görürken çam ağaçlarının durumunun 2-3 ay sonra belli olacağı bildirildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yangının çıkış nedeni ve çıkaranların belirlenmesi için çalışma başlattı. Yangın soğutma çalışmaları sürüyor.
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