Manavgat\'ta çekici aracın şarampole inmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Manavgat'ın Karacalar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici aracın yoldan çıkarak şarampole indiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza; Alanya-Manavgat D-400 kara yolu üzerinde Alanya istikametinde Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Fevzi Aya'nın kullandığı 07 ASR 923 plakalı çekici aracın Karacalar Mahallesi sınırlarında yoldan çıkarak şarampole inmesi sonucunda meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana gelen kazada araç sürücüsü Ahmet Fevzi Aya ve araçta yolcu olarak bulunan Bekir Alkan yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
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