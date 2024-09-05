Manavgat\'ta çıkan yangın mezarlık ve tarım arazilerine ulaşmadan söndürüldü

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Manavgat'ta sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda mezarlık ve tarım arazilerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi Merkez Sokak üzerinde mezarlık yanında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yangın ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine varan ekipler, çalılık ve sazlık alanda çıkan yangını mezarlık ve tarım arazilerine ulaşmadan söndürürken, yangından yaklaşık olarak 4,5 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. - ANTALYA