Manavgat'ta Cipin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Cipin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü

Manavgat'ta bir cip, ara sokaktan çıkarak caddeye giren bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, başını asfalta çarpan sürücü ölümden döndü. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

12.07.2024 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta ara sokaktan caddeye çıkan cip, motosiklete çarptı. Cipin altında kalan motosikletin ve başını asfalta çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Sorgun Bulvarı üzerinde seyir halindeki Serkan U.'nun kullandığı 07 ARM 330 plakalı motosiklete, Baran N.'nin kullandığı 07 JM 121 plakalı Chery marka lüks cip çarptı. Motosikletin lüks aracın ön tamponunun altında kaldığı kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Serkan U. yaralandı.

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı değişik açılardan 3 ayrı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde cipin ara sokaktan dikkatsiz bir şekilde caddeye çıktığı, çarptığı motosikleti yolun karşı şeridine sürüklerken, motosiklet sürücüsünün başını asfalta çarptığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Cipin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:52 AK Parti’de gözler 23 Temmuz’daki MKYK’da Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
08:02 Cezaevindeki Dilan Polat’tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar Cezaevindeki Dilan Polat'tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar
06:41 Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti
10:19 ABD’de tutuklu Timur Cihantimur’un cezaevi değişti ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti
09:59 İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi’nde Biden’ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü
09:50 Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti
09:18 Seçim 18 Temmuz’da Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi’ye imza vermedi Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi
09:17 Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi
09:03 Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu
08:59 Batshuayi maça damga vurdu Galatasaray’dan bol gollü tatsız prova Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova
08:03 Yol, ev ve işyeri aramalarında 4 bin 466 firari yakalandı Yol, ev ve işyeri aramalarında 4 bin 466 firari yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 10:42:19. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Cipin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement