Manavgat\'ta ardiye yangını korkuttu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir binanın zemin katındaki depo alanında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Karavca Mahallesi Selimli Sokaktaki 2 katlı evin zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın ardiye bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ilk etapta çevredeki vatandaşlar müdahalede bulundu. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Ekipler hızla yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken ardiyedeki malzemelerin zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA