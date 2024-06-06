Manavgat'ta doğal gaz boru hattı için kesilen ağaçlar satıldı, 4 kişi tutuklandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğal gaz boru hattı için kesilen ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne hibe edilen ağaçları kayda girmeden 3'üncü kişi ve kurumlara sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında Manavgat Orman İşletme Müdürü'nün de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Alanya- Gazipaşa doğal gaz boru hattının yapımı için BOTAŞ tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmalar kapsamında Manavgat Taşkesiği Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda ağaçların kesimi gerçekleştirildi. Kesimin ardından çıkan ağaçlar Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne hibe edildi.

Geçtiğimiz nisan ayında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarda, hibe edilen ağaçların Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları tarafından kayda girmeden 3'üncü kişi ve kurumlara satıldığı belirtildi. Başsavcılığın talimatıyla Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda Manavgat Orman İşletme Müdürü A.A., orman muhafaza memuru T.M. ve bazı çalışanların ağaçların satışını yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin ağaç satışından elde ettikleri gelirleri Orman İşletme Müdürü A.A.'nın eşi A.A. ile bazı yakınlarının banka hesaplarına havale yapıldığının belirlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) şüphelilerin banka hareketlerinin incelenmesi talep edildi. MASAK tarafından yapılan çalışmada Manavgat Orman İşletme Müdürü A.A., Orman Muhafaza Memuru T.M. ve yakınlarının banka hesaplarına 3'üncü kişi ve şirketler tarafından olağan dışı para transferleri olduğu tespit edildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle aralarında Manavgat Orman İşletme Müdürü A.A., eşi A.A., Orman Muhafaza Memuru T.M. ile Y.Ç., H.A., Y.A., N.Ç., Ö.M., K.A., C.C., A.S. 'Zimmet, Zimmete Yardım Etme, Suç Eşyasının Satın Alınması' suçundan JASAT ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Olayla ilgili M.Ç., M.Ş., S.A., ve F.K. hakkında arama ve yakalama kararı verildi. Soruşturma devam ederken Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarından O.G. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan A.A., H.A., K.A., T.N., A.A. M.Ş., M.Ç., F.K. ve O.G. sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından alınan ifadelerinin ardından sulh ceza hakimine çıkarılan şüphelilerden Manavgat Orman İşletme Müdürü A.A. ile H.A., K.A. ve T.N. 'Zimmet, Zimmete Yardım Etme, Suç Eşyasının Satın Alınması' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı - ANTALYA