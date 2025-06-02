Manavgat\'ta Düdüklü Tencere Yangın İhbarı Alarmı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın ihbarı itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Verilen adrese gelen ekipler ikametten çıkan dumanların ocakta unutulan düdüklü tencereden kaynaklandığını belirledi.

Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 4022 sokakta bulunan bir apartman dairesinde yangın olduğu ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri alarma geçti. Verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler daireden çıkan dumanın nedeninin ocakta unutulan ve içerisinde bulunan yemeğin kömüre dönüştüğü düdüklü tencere olduğunu belirledi. Ocağı kapatarak düdüklü tencereyi ocaktan kaldıran itfaiye görevlileri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ikametten ayrıldı. - ANTALYA