Manavgat\'ta işyeri yangını ucuz atlatıldı

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde elektronik eşya satış ve montajı yapılan işyerinde çıkan yangın vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Sarılar Mahallesi 3020 sokak üzerinde işyerinde yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Elektronik eşya satış ve montajı yapılan işyerine gelen ekipler, içeriden dumanlar çıktığını görerek yangın tüpüyle yanan yere müdahalede bulundu ve kısa sürede yangını söndürdü. Duman tahliyesinin ardından işyerinde inceleme yapan ekipler, prizde bulunan elektronik aletlerden bazılarının tamamen yanmış olduğunu belirledi. Erken müdahale sayesinde yangının en az hasarla atlatıldığı bildirildi. - ANTALYA