Manavgat Belediyesi\'ne yönelik soruşturmada 5 tutuklama

Manavgat Belediyesinin eski Başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2 şüpheliye ev hapsi verilirken, 9 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 5 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manavgat'ta 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından geçen yıl Eylül ayında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, tutuklandı. Şükrü Sözen hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından devam eden soruşturma kapsamında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadeler, elde edilen yeni deliller çerçevesinde aralarında belediye çalışanı, turizmci, iş insanı ve müteahhitlerin bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile müşterek olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, işlemleri için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Dün ve bugün jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı. 16 şüpheli ise tutuklama ve adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimi'ne savunma yapan şüphelilerden Ömer B., Muammer A., Mustafa Y., Serkan D., Ahmet Ö. tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Ahmet Ö.'nün kalp krizi geçirdiği ve Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildiği öğrenildi. Diğer şüphelilerden Mert Ö., Refik A.'ya ev hapsi cezası verilirken, 9 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza vermek gibi adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA