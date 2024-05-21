Manavgat'ta ev yangınında mutfak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Manavgat'ta ev yangınında mutfak kullanılamaz hale geldi

Manavgat\'ta ev yangınında mutfak kullanılamaz hale geldi

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde çıkan yangında bir evin mutfak bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek üst katlara sıçramadan kontrol altına aldı.

21.05.2024 11:45  Güncelleme: 11:48
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Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde 2 katlı evin zemin katında çıkan yangında evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Managat'ın Evrenseki Mahallesi, Yusuflar Kümeevleri mevkiinde bulunan 2 katlı binanın zemin katında Zeynel Coşkun ve ailesinin kiracı olarak oturduğu evde meydana geldi. İkametin mutfağında meydana gelen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.

Mutfak kullanılamaz hale geldi

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek üst katlara sıçramadan kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenenlere ilk müdahalede bulundu. İtfaiyenin kısa sürede müdahalesi sonucunda söndürülen yangında evin mutfağı ve mutfakta bulunan eşyalar tamamen yanarken, başta buzdolabı olmak üzere zarar gören eşyalar itfaiye görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı. Yangın nedeniyle ısınan piknik tüpü ise patlama ihtimaline karşı üzerine su dökülmek suretiyle soğutuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta ev yangınında mutfak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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