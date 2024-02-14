Manavgat'ta İnşaat İşçisi İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika
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Manavgat'ta İnşaat İşçisi İntihar Girişiminde Bulundu

Manavgat\'ta İnşaat İşçisi İntihar Girişiminde Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yevmiyesinin eksik hesap edildiği gerekçesiyle inşaat halindeki 2 katlı binanın çatısına çıkan inşaat işçisini, jandarma ekipleri ikna ederek aşağıya indirdi.

14.02.2024 10:50  Güncelleme: 10:55
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yevmiyesinin eksik hesap edildiği gerekçesiyle inşaat halindeki 2 katlı binanın çatısına çıkan inşaat işçisini, jandarma ekipleri ikna ederek aşağıya indirdi.

Olay, Alanya-Antalya D-400 kara yolu Hatipler Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; çatıda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi, 112 Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye görevlileri şahsın atlama ve düşme ihtimaline karşı şişme yatak açarken, jandarma ekipleri çatıya çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Jandarma ekiplerinin çabaları sonucunda ikna edilen şahıs, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından çatıdan indirilerek ifadesi alınmak üzere Side Jandarma Karakoluna götürüldü.

Adının Mehmet B. olduğu belirlenen şahsın, çalıştığı inşaatta 800 lira yevmiyeye anlaştığı, hesabının 700 liradan görülmek istenmesi üzerine çatıya çıktı öğrenildi. Olay yerine gelen inşaat firması yetkilisi ise inşaatın bitmesi nedeniyle işçinin işine son verildiğini, parasının hazır olduğunu, ister nakit isterse hesabına parayı yatırmak istemesine rağmen işçinin bunu kabul etmediğini, böyle bir şeyi neden yaptığını anlayamadığını dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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