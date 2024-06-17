Manavgat'ta İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın sırasında apartmanda bulunan kimse olmaması sebebiyle herhangi bir zarar meydana gelmedi.

17.06.2024 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 katlı binanın zemin katında bobinaj tamiri yapılan iş yerinde başlayan yangın, hemen yanında bulunan plastik boru deposuna ulaşmadan söndürüldü. İş yerinin üstündeki daireler yangından etkilenirken bayram ziyareti nedeniyle apartmanda kimsenin bulunmadığı ve yangından zarar görmediği bildirildi. Yanan iş yerinin durumunu gören ve fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesi No: 168 adresindeki iş yerinde başladı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri cadde üzerindeki iş yerinden başladığı değerlendirilen yangına müdahale ederek kısa sürede yayılmasını önlerken, iş yerinde yanıcı maddelerin bulunması nedeniyle gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar Manavgat'ın her noktasından görüldü.

İtfaiye ekiplerinin bir bölümü binadaki yangına müdahalede bulunarak yangını kontrol altına alırken bir bölümü de yanan binanın bitişiğinde bulunan plastik boru deposuna ulaşmaması için çaba harcadı. Yangın plastik boru deposuna ulaşmadan söndürüldü.

Diğer taraftan yangının çıktığı apartmanda ikamet edenlerin Kurban Bayramı dolayısıyla bayram ziyaretinde oldukları, apartmanda kimsenin olmadığı bildirildi.

Yanan iş yeri sahibinin eşi olduğu bildirilen kadın, iş yerinin durumunu görünce rahatsızlanırken, olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi tarafından ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 Netanyahu’nun kararı ülkeyi karıştırdı Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak
11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye ’’asgari ücret’’ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye ''asgari ücret'' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
15:11 Kasabı yorgun mermi mi öldürdü Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak Kasabı yorgun mermi mi öldürdü? Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak
15:10 Salda Gölü’nün kıyısına asfalt yol yapıldı Salda Gölü'nün kıyısına asfalt yol yapıldı
14:13 Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano evinde ölü bulundu Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano evinde ölü bulundu
14:13 “Ben Türkiyeliyim“ sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca’dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar "Ben Türkiyeliyim" sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca'dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar
14:11 Fransa’da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra’ya kaybetti Fransa'da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra'ya kaybetti
13:33 EURO 2024’te ilk kriz Kosova, ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan’ı UEFA’ya şikayet etti EURO 2024'te ilk kriz! Kosova, ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan'ı UEFA'ya şikayet etti
13:22 Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
12:39 AK Parti ile YRP arasındaki bayramlaşma keyifli başladı, gergin devam etti AK Parti ile YRP arasındaki bayramlaşma keyifli başladı, gergin devam etti
11:59 Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar
11:59 Mersin’de oltaya yavru köpekbalığı takıldı Mersin'de oltaya yavru köpekbalığı takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 15:38:10. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement