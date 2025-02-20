Manavgat\'ta Kaçak Tütün Operasyonu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda 1 milyonun üzerinde doldurulmuş makaron, kaçak nargile tütünü, sigara, elektronik sigara ve elektronik eşya ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gerçekleştirdikleri operasyon sonucu büyük miktarda kaçak ürün ele geçirdi. Yapılan operasyonda 1 milyon 10 bin 210 adet doldurulmuş makaron, 10 kg nargile tütünü, 45 kg kıyılmış tütün, 220 adet kaçak sigara, 55 adet elektronik sigara, 97 adet ısıtılmış tütün mamulü ve 250 adet kaçak elektronik eşyaya el konuldu. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA