Manavgat'ta kamyon bariyerlere çarpıp yandı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta kamyon bariyerlere çarpıp yandı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Manavgat\'ta kamyon bariyerlere çarpıp yandı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyon bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Yaralanan sürücü, 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; yanan kamyona arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyon bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Yaralı kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Konya-Antalya D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesi sınırları içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki yük taşımacılığı yapan Seyfettin B. idaresindeki 19 UF 554 plakalı kamyon, bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı.

Yanan kamyona ilk müdahaleyi bölgede konuşlanan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler yaparken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı Ekipler soğutma çalışması yaptı.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Seyfettin B. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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