Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 karayolu üzeri kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa K. B'nin kullandığı 33 AKD 825 plakalı kamyon, Kızılot Işıklı kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta beklemekte olan Alper H'nin kullandığı 38 APG 626 plaka, 38 APC 373 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. - ANTALYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı - Son Dakika
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