Manavgat\'ta kamyonet araca çarptıktan sonra yandı, itfaiye eri Türk bayrağını sildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki kamyonet önce önündeki araca çarptı ardından alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen yangının ardından kapalı kasa kamyonet kullanılamaz hale gelirken, araç içerisinden çıkarılan ve yangından siyaha büründüğü gözlenen pano üzerindeki Türk bayrağının, bir itfaiye eri tarafından bezle itina ile silinerek yıkanması dikkatlerden kaçmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5004 Sokak'ta araç yangını ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, motor bölümünden alevler yükselen araca müdahalede bulunarak kısa sürede söndürürken, aracın motor bölümünün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği gözlendi. Olaya şahit olan bir vatandaş, aracın park halindeyken aniden harekete geçtiğini, önce önünde park halindeki aracın tamponuna çarptığını, ardından da yanmaya başladığını söyledi.

Öte yandan aracın yangın öncesi park halindeyken hareket etme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İtfaiye erinden Türk bayrağına saygı

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye görevlileri araç sahibiyle birlikte araç içerisinde bulunan plastik meyve kasalarını araçtan dışarı çıkarırken, araç içerisinden çıkarılan plastik bir pano üzerindeki Türk bayrağı itfaiye erinin dikkatinden kaçmadı. Türk bayrağının yangından çıkan duman nedeniyle tamamen siyaha büründüğünü gören itfaiye eri, eline aldığı bezle bayrağın üzerini silerken, bir başka itfaiye görevlisi de bayrağın bulunduğu panoyu yıkadı.