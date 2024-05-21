Manavgat'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Manavgat\'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu araçlar hurdaya dönerken 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpışmanın şiddetiyle araçların parçaları etrafa saçıldı. Kaza, Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda yaşandı. İki araç çarpıştıktan sonra otomobil sürücüsü İlker Yıldız ve kamyonette yolcu olan Türker Kılıç yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

21.05.2024 13:17
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu araçlar hurdaya dönerken 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpışmanın şiddetiyle araçların parçaları etrafa saçıldı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeyken Hatipler Yenimahalle istikametine dönen İlker Yıldız'ın kullandığı 42 AES 406 plakalı otomobil ile yan yolda Gültepe istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan İsmet Doğan'ın kullandığı 07 BEK 619 plakalı kapalı kasa kamyonet kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle araç parçaları etrafa saçılırken otomobil sürücülerinden İlker Yıldız ve kapalı kasa kamyonette yolcu olarak bulunan Türker Kılıç yaralandı. Yararlılardan Türker Kılıç kazanın ardından olay yerine gelen bir yakını tarafından özel araçla hastaneye kaldırılırken, diğer yaralı 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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