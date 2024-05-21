Manavgat\'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu araçlar hurdaya dönerken 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpışmanın şiddetiyle araçların parçaları etrafa saçıldı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeyken Hatipler Yenimahalle istikametine dönen İlker Yıldız'ın kullandığı 42 AES 406 plakalı otomobil ile yan yolda Gültepe istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan İsmet Doğan'ın kullandığı 07 BEK 619 plakalı kapalı kasa kamyonet kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle araç parçaları etrafa saçılırken otomobil sürücülerinden İlker Yıldız ve kapalı kasa kamyonette yolcu olarak bulunan Türker Kılıç yaralandı. Yararlılardan Türker Kılıç kazanın ardından olay yerine gelen bir yakını tarafından özel araçla hastaneye kaldırılırken, diğer yaralı 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. - ANTALYA