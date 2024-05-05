Manavgat'ta kavşakta kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta kavşakta kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Manavgat\'ta kavşakta kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kavşakta sürekli kazaların yaşandığını belirten bir mahalle sakini, yetkililere trafik ışığı takılmasını istedi.

05.05.2024 11:27
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kavşakta kazasız gün geçmediğini belirten bir mahalle sakini yetkililere seslenerek, birilerinin ölmesi beklenmeden kavşağa acilen trafik ışığı takılmasını istedi.

Kaza, Sorgun Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Acısu Caddesi'nden gelip Otogar istikametine seyir halindeki Celal Çevik'in kullandığı 07 AGF 183 plakalı motosiklet ile Titreyengöl Caddesi'nden kavşağa çıkan Osman Göral'ın kullandığı 07 J 0353 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Trafik ışığı takılsın

Kavşakta kazasız gün geçmediğini belirten bir mahalle sakini, "Turizm sezonuyla birlikte araç sayısı ve kazalar artacak. Artık bu kavşakta kaza görmekten bıktık. Yetkililerden bu kavşağa acilen trafik lambası takmalarını istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta kavşakta kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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