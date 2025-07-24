Manavgat\'ta Kaybolan Kadın İhbarı Asılsız Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şahsın 'anneme ulaşamıyorum, hayatından endişe ediyorum' ihbarı itfaiye, 112 sağlık ve polis ekiplerini alarma geçirirken yapılan kontrolde ikamette kimsenin olmadığı belirlendi.

112 Acil çağrı merkezini arayan bir kadının 'anneme ulaşamıyorum, hayatından endişe ediyorum' şeklindeki ihbar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi ve 1039 sokak kesişiminde bulunan adrese gelen ekipler, itfaiye yardımıyla eve balkondan girerken evde kimsenin olmadığı belirlendi. Olay yerinde bulunan bir kadın, arkadaşıyla birlikte arkadaşının annesine geldiklerini, kapı açılmadığı gibi telefona da cevap vermediği için endişe ederek 112 acil çağrı merkezini aradıklarını dile getirdi. - ANTALYA