Manavgat'ta Kaza: Genç Kız Emniyet Şeridinde Yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Kaza: Genç Kız Emniyet Şeridinde Yaralandı

30.06.2026 10:08
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Alman sürücünün emniyet şeridini kullandığı kaza, genç kızın hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet şeridini kullanan Alman uyruklu sürücü yolun karşısına geçmekte olan genç kıza çarptı. Kaza anı başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönünde seyreden Alman vatandaşı Jürgen H'nin kullandığı 34 KAM 673 plakalı otomobil, emniyet şeridinde yolun karşısına geçmekte olan 16 yaşındaki Elif K.'ye çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Elif K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kızın trafik ışıklarında karşıya geçerken yeşil ışığın yandığı ve yolun karşısına geçmek üzereyken emniyet şeridinden hızla gelen otomobilin Elif K.'ye çarptığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Kaza: Genç Kız Emniyet Şeridinde Yaralandı - Son Dakika

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