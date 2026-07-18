Manavgat'ta Kaza: Hafif Ticari Araç Direğe Çarptı - Son Dakika
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Manavgat'ta Kaza: Hafif Ticari Araç Direğe Çarptı

18.07.2026 10:53
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç, kamyona çarpmamak için direğe çarptı, sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yan yolda seyir halindeki hafif ticari araç, D-400 Karayolundan yan yola giren aracı geç fark edince, kamyona çarpmamak için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, D-400 Karayolu yan yolda Manavgat istikametinde meydana geldi. Hasan Ş.'nin kullandığı dondurma satışı yapan 07 ZAY 25 plakalı hafif ticari araç, Hatipler Yenimahalle kavşağını geçtikten sonra, D-400 Karayolundan tali yola giren Servet Y.'nin kullandığı 07 AFR 076 plakalı damperli kamyona çarpmamak için direksiyonu kırdı ancak yolun sağında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güvenlik, Manavgat, Antalya, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Kaza: Hafif Ticari Araç Direğe Çarptı - Son Dakika

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