Manavgat\'ta Kaza: Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Manavgat ilçesi D-400 kara yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Manavgat yönünde seyreden Melise K.S.'nin kullandığı 07 KCR 89 plakalı otomobil, aynı yönde şerit değiştiren Fatih Ö.'nün kullandığı 01 BBU 435 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve refüj bordürüne çarpan otomobil ile yine aynı yönde giden Niyazi Ş.'nin kullandığı 34 HHP 962 plakalı otomobil çarpıştı. İkinci aracın çarpması ile refüjü aşarak yan yola geçen otomobil hurdaya döndü. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İki aracın çarptığı ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Manavgat Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Melise K.S., şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı. - ANTALYA