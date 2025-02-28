Manavgat'ta elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar iş yerinin önündeki palet ve palmiyeleri tutuşturdu. Çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Manavgat- Antalya D-400 kara yolu üzerinde Ilıca Mahallesi'ndeki elektrik kablolarından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kıvılcımlar inşaat malzemesi satılan iş yerinin önündeki ahşap paletler ile palmiyeleri tutuşturdu. Çıkan yangına vatandaşlar hortumla müdahale etti. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta Kıvılcımlar Yangın Çıkardı - Son Dakika
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