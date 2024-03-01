Manavgat'ta Konteynerde Yaşayan Kişi, Annesi ve Kızına Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Konteynerde Yaşayan Kişi, Annesi ve Kızına Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Tutuklandı

Manavgat\'ta Konteynerde Yaşayan Kişi, Annesi ve Kızına Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alandaki konteynerde yaşayan bir kişi, annesi ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın ardından Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.03.2024 11:49
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alandaki konteynerde yaşayan bir kişi, annesi ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri Oktay Aksoy'u yakalayarak gözlem altına aldı. Oktay Aksoy, Sarılar Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aksoy'un annesi Ayşe Ersen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dini nikahlı eşi Huri Yoğun'dan olan küçük yaştaki kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Konteynerde Yaşayan Kişi, Annesi ve Kızına Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Konteynerde Yaşayan Kişi, Annesi ve Kızına Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
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