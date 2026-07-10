Uyurken camın patlama sesine uyandı, ihbarla iş yerini küle dönmekten kurtardı - Son Dakika
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Uyurken camın patlama sesine uyandı, ihbarla iş yerini küle dönmekten kurtardı

Uyurken camın patlama sesine uyandı, ihbarla iş yerini küle dönmekten kurtardı
10.07.2026 09:55  Güncelleme: 10:05
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın, çalışanın camın patlamasıyla uyanıp itfaiyeye haber vermesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangında motosiklet ve mobilyalar yanarken, can kaybı yaşanmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde ucuz atlatıldı. Yangın sırasında atölye içerisinde bulunan işyeri çalışanının camın patlamasıyla uyanarak itfaiyeye haber verdiği ve muhtemel faciadan dönüldüğü öğrenildi.

Yangın, Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi 6521-6527 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya döşeme atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinin dış kısmında başlayan ve patlamasıyla işyerinde bulunan çalışan gürültüye uyanarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çalışanın haber vermesi ile işyerinin yakınında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin kısa sürede adrese gelerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, işyerinin önünde bulunan mobilyaların yanı sıra park halindeki motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve alevlerin iş yerinin içerisinde bulunan sünger ve benzeri yanıcı maddelere ulaşmaması muhtemel bir facianın önüne geçilmesini sağladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Uyurken camın patlama sesine uyandı, ihbarla iş yerini küle dönmekten kurtardı - Son Dakika

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