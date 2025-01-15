Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli yaralandı.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi'nde dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Taylan T.D.'nin kullandığı 31 AUN 032 plakalı otomobil ile Eren Ü.'nün kullandığı 06 ETE 457 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı - Son Dakika
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