Manavgat\'ta Motosiklet Kazası

Manavgat'ta kavşak sisteminde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki Kerimcan Y.'nin kullandığı 07 BIU 977 plakalı motosiklet, kavşak sistemine geldiğinde aynı istikamette giden ve sol şeritten aniden sanayi sitesine dönmeye kalkan İbrahim Ö.'nün kullandığı 07 AHD 715 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile çarptı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Kerimcan Y., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
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