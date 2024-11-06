Manavgat\'ta Motosiklet Kazası

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Manavgat'ta seyir halindeki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametine seyir halindeki Kadir Mert Ü.'nün kullandığı 07 BPH 440 plakalı motosiklet, 1064 Sokak istikametine gitmekte olan Mustafa K.'nın kullandığı 48 PB 743 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA