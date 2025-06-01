Manavgat\'ta Motosiklet Kazası

Manavgat'ta seyir halindeki motosiklet sürücüsü önce yolun sağına dönmek isteyen hafif ticari araca, ardından da beton duvara çarparak yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Ferdun A.'nın kullandığı 07 BUT 630 plakalı motosiklet 5013 sokak kavşağına geldiğinde, sağa dönmek için manevra yapan Mahmut A.'nın kullandığı 07 LBT 06 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve beton duvara çarparak devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. - ANTALYA