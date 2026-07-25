Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mezarlığı istikametine sağ şeritte seyreden Yiğit A. yönetimindeki 07 BTG 457 plakalı motosiklet, sürücüsünün 9029 Sokak'a dönmek amacıyla kontrolsüz şekilde sola manevra yapması sırasında, aynı yönde sol şeritte ilerleyen Muhammet E. idaresindeki 07 GT 924 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden savrulan iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yiğit A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer sürücü Muhammet E. ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.