Manavgat\'ta Motosiklet Kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ilke otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi 9502 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Gencehan B.'nin kullandığı 07 CFC 923 plakalı motosiklet 9508 sokak kesişimine geldiğinde Şeyma S.'nin kullandığı 07 CIZ 016 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.