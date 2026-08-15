Manavgat'ta Motosiklet Kazası
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.
Kaza, Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakalderesi istikametinden Sarılar yönüne seyir halinde olan Y.K idaresindeki 07 BHG 558 plakalı motosiklet, Kavaklı Mahallesi 6514 Sokak'tan Cumhuriyet Meydanı'na çıkan İ.K yönetimindeki 07 LLZ 05 plakalı otomobille çarpıştı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın, motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirlendi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.K ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sürücü müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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