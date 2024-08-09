Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kask takmayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazaya neden olan kurye motosikletinde bulunan etli pideler etrafa saçıldı.

09.08.2024 10:24
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Manavgat'ta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kask takmayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hatalı dönüş yaparak kazaya neden olan kurye motosikletinde bulunan etli pideler etrafa saçıldı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesinde meydana geldi. Bayır Mezarlığı istikametine gitmekte olan İbrahim Akkanat'ın kullandığı 07 BGS 905 plakalı motosiklet dikkatsiz bir şekilde dönüş yaptığı sırada Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametinden gelmekte olan Ali Şahutoğlu'nun kullandığı 07 BBM 250 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kask takmayan sürücü ağır yaralandı

Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ki ilk müdahalelerinin arıdnadn ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kask takmadığı görülen motosiklet sürücüsü Ali Şahutoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kurye motosikletinde bulunan etli pideler etrafa saçıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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