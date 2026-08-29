Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosiklette bulunan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Konya-Antalya D-687 Karayolu'nun Taşağıl Mahallesi bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Antalya yönüne giden Murat Şimşek idaresindeki 06 AG 4682 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Kemal Karacaoğlu'nun kullandığı plakası takılı olmayan motosiklete arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kemal Karacaoğlu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Berke Buğra Demirtaş (18) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demirtaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karacaoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Murat Şimşek, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.