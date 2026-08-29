Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da otomobilin çarptığı motosiklet kazasında 18 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosiklette bulunan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Konya-Antalya D-687 Karayolu'nun Taşağıl Mahallesi bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Antalya yönüne giden Murat Şimşek idaresindeki 06 AG 4682 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Kemal Karacaoğlu'nun kullandığı plakası takılı olmayan motosiklete arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kemal Karacaoğlu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Berke Buğra Demirtaş (18) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demirtaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karacaoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Murat Şimşek, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Manavgat, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı İşte ilk ifadesi Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Konserlerden para kazanamadı Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim Konserlerden para kazanamadı! Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim

14:56
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
14:09
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı İşte maç tarihleri
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri
12:12
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
11:59
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu Kahreden anlar kamerada
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
11:02
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 15:01:18. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement