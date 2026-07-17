Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüleri yaralandı.
Kaza, Çeltikçi Mahallesi Çeltikçi-Manavgat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halindeyken aniden yavaşlayarak sola manevra yapan A.G.'nin kullandığı 31 HTY ANT 0320 plakalı motosiklete, aynı istikamette giden M.E.'nin kullandığı 07 CMV 136 plakalı motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Manavgat'ta Motosiklet Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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