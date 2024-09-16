Manavgat'ta Motosiklet-Otomobil Kazası - Son Dakika
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Manavgat'ta Motosiklet-Otomobil Kazası

Manavgat\'ta Motosiklet-Otomobil Kazası

Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu sürücü yaralandı, durumu iyi.

16.09.2024 09:55
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Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nan Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, çevreyolu istikametine seyir halindeki Hasan S.'nin kullandığı 07 BOJ 021 plakalı motosiklet ile Remzi Ö.'nün kullandığı 35 CDU 12 plakalı otomobil kavşak sisteminde çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Motosiklet-Otomobil Kazası - Son Dakika

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