Manavgat'ta Motosiklet-Otomobil Kazası - Son Dakika
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Manavgat'ta Motosiklet-Otomobil Kazası

Manavgat\'ta Motosiklet-Otomobil Kazası
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu Nifrit Köprüsü yakınlarında motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda Nifrit Köprüsü'ne yaklaşık 200 metre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine yolun sağ şeridinde seyir halindeki M.F. idaresindeki 07 PT 790 plakalı motosiklet, aynı istikamette orta şeritte ilerlerken aniden yolun sağ tarafında bulunan zeytinyağı fabrikasına dönmek isteyen Y.T. yönetimindeki 06 EB 4583 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü bir süre yolda sürüklendi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen bir araç sürücüsü, kazanın oluş şeklini gördüğünü belirterek otomobil sürücüsüyle kısa süreli tartışma yaşadı. Daha sonra jandarma ve trafik ekiplerinin gelmesini bekleyen sürücü, kazanın nasıl meydana geldiğini ayrıntılarıyla ekiplere anlatarak ifade verdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, 3. Sayfa, Antalya, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Motosiklet-Otomobil Kazası - Son Dakika

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