Manavgat'ta motosiklet sürücüsü devrildi, otomobil sürücüsü yardım etmeden kaçtı - Son Dakika
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Manavgat'ta motosiklet sürücüsü devrildi, otomobil sürücüsü yardım etmeden kaçtı

Manavgat\'ta motosiklet sürücüsü devrildi, otomobil sürücüsü yardım etmeden kaçtı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü devrilerek sürüklendi. Kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü yaralıya yardım etmeden olay yerinden uzaklaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dönüş yapmak isteyen otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü devrilerek sürüklendi. Kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü ise yaralı sürücüye yardım etmek yerine olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi 1525 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Sözen Köprüsü istikametine seyir halindeki Mesut K.'nın kullandığı 07 LJB 75 plakalı motosiklet yasak olmasına rağmen 1057 Sokak istikametine dönüş yapmak için sola manevra yapan sürücüsü tespit edilemeyen 07 JG 147 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Motosikletin kontrolünü kaybeden Mesut K. devrilerek sürüklenmeye başladı.

Yardım etmek yerine yoluna devam etti

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü kısa süre duraklamanın ardından yaralı motosiklet sürücüsüne yardım etmek yerine ambulans ve trafik ekibini beklemeksizin olay yerinden ayrıldı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerini terk eden otomobilin sürücüsünün belirlenmesi için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Manavgat, Antalya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta motosiklet sürücüsü devrildi, otomobil sürücüsü yardım etmeden kaçtı - Son Dakika

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