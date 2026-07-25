Tur midibüsüyle çarpışan motosiklettekiler yola savruldu - Son Dakika
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Tur midibüsüyle çarpışan motosiklettekiler yola savruldu

Tur midibüsüyle çarpışan motosiklettekiler yola savruldu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin tur minibüsüne çarpması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin tur minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza, Sorgun Mahallesi Boğaz-Mendirek yolunda meydana geldi. Titreyengöl istikametinden Manavgat Belediyesi Mesire Alanı istikametine seyir halinde olan Doğukan Ç'nin kullandığı 07 CFG 588 plakalı motosiklet, mesire alanına 100 metre mesafede, aynı istikamette giderken sol taraftaki otele dönmek için manevra yapan Erkan A'nun kullandığı 07 AAT 486 plakalı tur minibüsüyle çarpıştı.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü Doğukan Ç. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Umut K. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tur midibüsüyle çarpışan motosiklettekiler yola savruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tur midibüsüyle çarpışan motosiklettekiler yola savruldu - Son Dakika
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