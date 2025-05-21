Manavgat\'ta Motosiklet ve Otomobil Kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı üzerinde seyir halindeki Melek E.'nin kullandığı 07 CBJ 240 plakalı motosiklet, 5048 Sokak kavşağına geldiğinde Tuğba K.'nın kullandığı 07 BPU 655 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Çınar E. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Çınar Esen'in hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA