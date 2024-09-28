Manavgat\'ta Motosiklet Yandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri yanan motosikleti söndürerek, olay yerinin yakınında bulunan araçların zarar görmesini önlediler.

Edinilen bilgiye göre, Milli Egemenlik Mahallesinde marketten deterjan alıp evine dönmekte olan sürücünün kullandığı motosiklet, 9029 sokaktan 9027 sokağa döndüğü sırada bir anda yanmaya başladı. Yanan motosikletin sürücüsü korkuyla olay yerinden uzaklaşırken, motosikletin yandığını gören vatandaşlar ellerinde kovalarla su getirerek motosikleti söndürdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi motosikletin tamamen sönüp sönmediğini ve yakınında bulunan araçların zarar görüp görmediğini kontrol etti.

Olay yerine gelen polislere olayı anlatan motosiklet sürücüsü, deterjan almak için çarşıya gittiğini, dönüş yolunda küçük bir patlamanın ardından motosikletin yanmaya başladığını, korkuyla uzaklaştığını dile getirdi.

Tamamen yanarak hurdaya dönen motosiklet motosiklet sürücüsü ve polisler tarafından yolun kenarına kaldırıldı. - ANTALYA