Manavgat\'ta Müştemilat Yangını Büyümeden Söndürüldü

Manavgat'ta bir evin müştemilatının yanında çıkan yangın, Jandarma ve itfaiyenin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesi Kümeevleri mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yangın ihbarı ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, hortumla yangına müdahale ederek yangının büyümesini engellerken, itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürülerek soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının Mehmet Muku'ya ait evin bahçesinde bulunan ve müştemilat olarak kullanılan yerin yakınında ağaçlık ve sazlık alanda çıktığı, müştemilatın içerisine zarar vermediği belirlendi. - ANTALYA